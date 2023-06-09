МИД Южной Кореи вызвал посла Китая из-за его высказываний об отношениях Сеула с США

Как указала южнокорейская сторона, слова Син Хаймина могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Республики Корея вызвало китайского посла в стране Син Хаймина из-за его высказываний относительно отношений Сеула и Вашингтона. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин встретился с послом и "настоятельно рекомендовал не допускать необоснованных и провокационных высказываний". Как указала южнокорейская сторона, слова Син Хаймина могли нарушить Венскую конвенцию и могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Республики Корея.

В четверг посол встретился с лидером ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёном и обсудил политику властей Республики Корея. "Перед отношениями Республики Корея и КНР стоят вызовы внешнего характера. США наращивают давление на Китай, и некоторые рассчитывают на то, что США победят, а Китай проиграет. Но это суждение ошибочное, они не понимают хода истории", - сказал глава китайской дипломатической миссии.

По его словам, "те, кто рассчитывает на поражение Китая, впоследствии обязательно пожалеют" об этом. Син Хаймин также сказал, что в отношениях с Сеулом есть "множество сложностей" и что дефицит в торговом балансе Сеула с Пекином связан с "попытками уйти из Китая".

Заявления китайского посла прокомментировал и министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин. По его мнению, Син Хаймин "зашел слишком далеко". "Существуют дипломатические нормы, и роль посла заключается в укреплении дружбы, а не в распространении разногласий", - добавил глава МИД Республики Корея.