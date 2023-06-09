Бельгия сообщила о намерении продолжить поставки оружия на Украину

Министр обороны страны Людивин Дедондер отметила, что ожидает от Киева ответа на запрос, как бельгийские штурмовые винтовки попали в руки боевиков, атаковавших Белгородскую область

БРЮССЕЛЬ, 9 июня./ТАСС/. Бельгия продолжит поставлять оружие Киеву в ожидании ответа на запрос, как бельгийские штурмовые винтовки попали в руки боевиков, атаковавших Белгородскую область. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в пятницу в интервью газете Le Soir.

"Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны", - сказала она.

По ее словам, Бельгия до 15 июня ждет ответа Украины по применению ее оружия для этой атаки. "Мы направили запрос Украине в понедельник (5 июня - прим. ТАСС). У нас будет контактная группа по Украине 15 июня, если до этого момента ответа не будет, я буду говорить с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым", - сказала Дедондер. Министр подчеркнула, что "к каждой партии поставляемого оружия приложен документ, который разъясняет, что оно должно использоваться только для обороны украинской территории, не для нападений на другие государства, там также говорится о необходимости соблюдения прав человека и международных норм".

"Когда мы смотрим на фотографии, мы приходим к выводу, что речь идет о [штурмовых винтовках бельгийского производства] FN Scar. Но получены ли они из тех партий помощи, которые Бельгия направляла Украине? Или из партий, закупленных другими странами у группы FN? Или они были подобраны в качестве трофеев, как бывает в зоне любого конфликта? Я надеюсь, что когда-то это разъяснится", - отметила министр.

О помощи Бельгии

Дедондер отметила, что Бельгия уже поставила Украине оружия на €274 млн.

"Мы направили разные виды оружия: стрелковое автоматическое оружие, патроны, пулеметы, противотанковое оружие, тяжелые минометы, медицинское оборудование, средства защиты. Мы поставляем в зависимости от потребностей Украины, которые развиваются со временем. В последнее время мы поставляем противотанковые ракеты, боеприпасы для ПВО и артиллерии", - сказала она.

По ее словам, Бельгия уже подготовила свыше 700 военных ВСУ, в том числе снайперов и саперов, подготовка пилотов "начнется вскоре".

Она подчеркнула, что подготовка летчиков будет "точно проходить не на территории Бельгии".

"К настоящему моменту Бельгия подготовила свыше 700 украинских военных, и мы продолжаем интенсивное обучение, в том числе снайперов, саперов и специалистов по общей боевой подготовке. Большая часть обучается в Германии и Польше. К этому можно добавить двусторонние программы обучения, которые существовали раньше, как общеармейские, так и по программам сил спецназначения", - заявила она.