9 июня, 09:19
Эскалация в Косове

Посол США в Сербии заявил о разногласиях между Вашингтоном и Приштиной

Кристофер Хилл назвал причиной нежелание косовского премьер-министра Альбина Курти идти на предложения по деэскалации ситуации на севере края

БЕЛГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Вашингтон испытывает проблемы в контактах с самопровозглашенными властями в Приштине из-за позиции косовского премьер-министра Альбина Курти, не желающего идти на предложения США и ЕС по деэскалации ситуации на севере края. Об этом в четверг вечером заявил американский посол в Сербии Кристофер Хилл.

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"Я думаю, у нас есть проблема с господином Курти, он не хочет с этим [предложениями по деэскалации] мириться. Мне кажется, у нас с ним какие-то очень принципиальные проблемы, [не уверен,] можем ли мы рассчитывать на него как на партнера. Не помню, чтобы когда-либо видел такие глубокие разногласия в отношениях между Приштиной и Вашингтоном", - сказал Хилл в интервью сербскому порталу радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак во вторник встретились с Курти. Они потребовали от Приштины провести внеочередные выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов. Президент непризнанной республики Вьоса Османи подтвердила возможность проведения нового голосования. Эскобар позднее заявил, что косовские власти должны будут пойти на формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове, если они намерены продвинуться на пути евроатлантической интеграции. 

Теги:
СШАСербияЭскалация в Косове
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