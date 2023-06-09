Bloomberg: на Западе признали значительные потери техники ВСУ

Как сообщил источник агентства, остается неясным, являются ли проводимые Украиной в настоящее время операции подготовкой к основному наступлению или попыткой выявить слабые места в российской обороне

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери боевой техники с началом так называемого контрнаступления. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Как утверждает источник, "потери боевой техники [ВСУ] оказались значительными". Чиновник отметил, что остается неясным, являются ли проводимые ВСУ в настоящее время операции подготовкой к основному наступлению или попыткой выявить слабые места в российской обороне. На Западе ожидают, что в ходе наступления Украина попытается перекрыть пути снабжения Крыма. В американском Институте изучения войны заявили, что контрнаступление ВСУ, вероятно, не будет носить характер одной крупномасштабной кампании. "Скорее всего, оно будет состоять из множества операций разного масштаба и интенсивности в разных местах в течение многих недель", - считают аналитики.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, американская администрация полагает, что ВСУ начали контрнаступление в понедельник, основная их цель - перерезать сухопутный коридор, который соединяет Крым и другие территории под российским контролем. 6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии, а также 60 летательных аппаратов.