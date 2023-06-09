Израиль заявил о готовности использовать силу для сдерживания ядерной программы Ирана

Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху выразил сомнение в том, что "дипломатия сама по себе сработает" в этом вопросе

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что власти страны готовы использовать военные рычаги для сдерживания развития иранской ядерной программы.

"Я не думаю, что дипломатия сама по себе сработает. Полагаю, что дипломатия может работать только в сочетании с реальной военной угрозой или готовностью обратиться к военному варианту, если сдерживание не даст нужных результатов. Иран открыто привержен повторению холокоста и уничтожению шести или семи миллионов евреев в Израиле. Мы не собираемся сидеть сложа руки, ничего не делать и позволить совершить им это. [Если] аятоллы думают, что могут угрожать нам ядерным холокостом, то они неправы. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить себя", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

Нетаньяху также выразил надежду на скорую нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией. "У нас есть великолепные возможности по продвижению мира в нашем регионе, мира между нашими двумя странами, благополучия наших народов. Думаю, что это изменит историю. Мы уже сделали исторический шаг, подписав четыре мирных договора в рамках "Авраамовых соглашений", которые были достигнуты Израилем под моим руководством с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом", - подчеркнул он.

"Очевидно, что [соглашение с] Саудовской Аравией стало бы квантовым скачком вперед, потому что это наиболее влиятельная арабская страна - не только в арабском мире, но и в исламском мире. Поэтому я считаю, что это создало бы возможность для прекращения арабо-израильского конфликта и помогло бы разрешить палестино-израильский конфликт", - добавил Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер назвал "полностью лживым" недавнее заявление Госдепартамента с критикой расширения поселений Израиля на оккупированных палестинских землях. "Это земля Израиля, это наша страна, поэтому я полностью не согласен с тем [заявлением]. Но одно правда: палестинцы живут здесь, и мы не собираемся их выселять. Мы [тоже] здесь, и они не выселят нас", - сказал он.