Израильские войска применили слезоточивый газ против демонстрантов на границе с Ливаном

По словам очевидца, пострадали как минимум два человека

БЕЙРУТ, 9 июня. /ТАСС/. Толпа демонстрантов из ливанского поселка Кфар-Шуба провела в пятницу акцию протеста на границе с Израилем. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС один из очевидцев, находящийся на месте инцидента. По его сведениям, группа молодежи разобрала часть проволочных заграждений, установленных на днях израильскими пограничниками, и пыталась засыпать земляной ров.

"Протестующие бросали камни в сторону солдат на израильской стороне границы, - указал собеседник. - В ответ израильтяне применили слезоточивый газ против участников акции". По его словам, в результате пострадали как минимум два человека.

В Кфар-Шубу прибыли сейчас патрули Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые разместились на линии границы, чтобы предотвратить возможные столкновения. Ранее подразделения ливанской армии в этом районе были приведены в полную боеготовность после того, как на израильской стороне появилось несколько единиц бронетехники.

Как отметил очевидец, демонстранты отступили от границы, но не расходятся и продолжают акцию протеста. Они установили палатки в местности, где произошел инцидент.

Официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти сообщил в Twitter, что миротворцы прилагают усилия "по снижению напряженности и сохранению стабильности". "Мы настоятельно призываем стороны эффективно использовать механизмы координации для предотвращения недоразумений и нарушений", - подчеркнул он. ВСООНЛ следят за соблюдением режима прекращения на ливано-израильской границе, их численность составляет свыше 10 тыс.