В Женеве стартовал раунд консультации России и ООН по ситуации с зерновой сделкой

Место проведения этого раунда, а также детали повестки дня участники консультаций не раскрывают

ЖЕНЕВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российская межведомственная делегация и представители ООН приступили в пятницу в Женеве к очередному раунду консультаций по меморандуму в рамках подписанного в июле прошлого года в Стамбуле пакета документов о поставках продовольствия и удобрений на мировой рынок. Делегацию РФ возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, от ООН в консультациях участвует генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

Место проведения нынешнего раунда в Женеве, а также детали повестки дня участники консультаций не раскрывают, никаких официальных объявлений в женевской штаб-квартире ООН на эту тему сделано не было.

В пресс-службе постоянного представительства России в Женеве ТАСС в пятницу сообщили, что консультации начались. В свою очередь официальный представитель ЮНКТАД Катрин Юиссу, отвечая на аналогичный вопрос корреспондента ТАСС, сказала: "Дискуссии идут, как было запланировано. На этом этапе к этому больше нечего добавить".

Подрыв аммиакопровода

Этому раунду консультаций предшествовал подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали его участок в Харьковской области, в результате происшествия есть пострадавшие. Как в свою очередь подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали, но уже сейчас очевидно, что в восстановлении ее работы никогда не был заинтересован именно Киев.

Случившееся усложняет ситуацию с продлением зерновой сделки, констатировал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такое ЧП может "только негативно" сказаться на судьбе зерновой сделки. Песков отметил, что российской стороне неизвестно, как сильно поврежден трубопровод и каковы дальнейшие планы Киева. При этом он напомнил, что возобновление работы этой магистрали было "интегральной части той половины [зерновой] сделки", которая касалась России.