Россия примет участие в организованных Китаем учениях "Север. Взаимодействия-2023"

Министерство обороны Китая сообщило, что член Центрального военного совета КНР Лю Чжэнли провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым

ПЕКИН, 9 июня. /ТАСС/. Российские военные примут участие в учениях "Север. Взаимодействия-2023", организованных Китаем. Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны КНР.

Член Центрального военного совета КНР, начальник Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковник Лю Чжэнли провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генералом армии Валерием Герасимовым, проинформировало ведомство. "Стороны обменялись мнениями о реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и углублении сотрудничества между военными двух стран, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны КНР. - Стороны совместно подтвердили, что Россия в ответ на приглашение примет участие в учениях "Север. Взаимодействия-2023", организованных Китаем".

Китайское министерство не предоставило детальной информации.

Во вторник Министерство обороны КНР сообщило, что самолеты ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили шестое по счету совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

4 июня министр обороны КНР Ли Шанфу заявил на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", что Китай продолжит углублять двусторонние и многосторонние обмены в рамках международного армейского сотрудничества и участвовать в совместных военных учениях с Россией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.