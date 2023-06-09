Лидеры стран "Веймарского треугольника" обсудят 12 июня во Франции Украину

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, в том числе будут рассмотрены вопросы оказания поддержки Киеву со стороны западных стран и подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц примет 12 июня участие во встрече глав государств и правительств стран "Веймарского треугольника" (Германия, Франция и Польша) в Париже, на которой будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом сообщил в пятницу на брифинге журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер отправится [в понедельник] вечером в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Польши [Анджеем] Дудой в формате "Веймарского треугольника", - сказал он. По словам представителя кабмина, во время рабочего ужина, как ожидается, будет обсуждаться ситуация на Украине, продолжение оказания поддержки Киеву со стороны западных стран и подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. Около 20:30 мск ожидается совместная пресс-конференция Шольца, Макрона и Дуды.

"Веймарский треугольник" - трехсторонний политический институт Германии, Франции и Польши. Он был создан 28-29 августа 1991 года. Изначально он ставил задачу развивать сотрудничество между тремя странами и задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.