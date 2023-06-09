Премьер Польши объяснил, почему не выдворил посла России

По словам Матеуша Моравецкого, он часто рассматривает этот вопрос, но сдерживается из-за соотечественников, так как за таким шагом последуют ответные меры Москвы

ТАСС, 9 июня. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что часто рассматривает вопрос о выдворении посла РФ из республики, но сдерживается из-за соотечественников, так как за таким шагом последуют ответные меры Москвы.

По его словам, Польша находится "в состоянии глубокого конфликта" с Россией. "Я очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше российского посла", - сказал Моравецкий в пятницу на пресс-конференции.

Как пояснил премьер, в ситуации, если посол РФ будет выслан из Варшавы, "сразу же будет ликвидировано представительство Польши в Москве". "А это площадка, которая помогает полякам, живущим в России", - отметил он.

"Одна часть моего сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но дипломаты убеждают меня пока этого не делать, так как сразу последует ответ, и мы будем не в состоянии помогать находящимся в России полякам", - сказал Моравецкий.

В конце марта посол РФ Сергей Андреев получил в МИД Польши ноту о высылке 45 российских дипломатов, обвиненных Варшавой в разведывательной деятельности. Андреев назвал это решение безосновательным. Позднее министерства иностранных дел России и Польши информировали, что Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов. Они покинули Россию до 13 апреля.