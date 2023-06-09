Премьера Косова обвинили в поиске предлогов для невыполнения требований США и ЕС

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербы в четырех муниципалитетах на севере края будут продолжать свои мирные и демократические протесты

БЕЛГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти ищет предлоги для невыполнения требований США и ЕС по деэскалации ситуации на севере края. Об этом сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Он сталкивается с четкими требованиями международных посредников, и вместо продолжения пропаганды в зарубежных СМИ для поиска виновных и оправдания недавней эскалации на севере края от него ожидают отказа от попыток дестабилизации региона и от того, чтобы вызывать конфликты любой ценой в более широком масштабе. Я убежден, что сербы в четырех муниципалитетах на севере Косова и Метохии будут продолжать свои мирные и демократические протесты", - отметил Петкович, слова которого в пятницу приводит сербская газета "Вечерне новости".

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак во вторник встретились с Курти. Они потребовали от Приштины провести внеочередные выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов. Президент непризнанной республики Вьоса Османи подтвердила возможность проведения нового голосования. Эскобар позднее заявил, что косовские власти должны будут пойти на формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове, если они намерены продвинуться на пути евро-атлантической интеграции.

Американский посол в Сербии Кристофер Хилл ранее заявил, что США испытывают проблемы в контактах с самопровозглашенными властями в Приштине из-за позиции Курти. Дипломат также сообщил, что никогда не видел "столь глубоких разногласий в отношениях между Приштиной и Вашингтоном".