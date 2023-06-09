Лидер Южной Кореи поздравил Путина с Днем России

Российский посол в Сеуле Андрей Кулик отметил "глубоко укоренившийся в Корее неподдельный интерес к русской литературе и искусству"

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравление с Днем России своему коллеге президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в пятницу заявил российский посол в Сеуле Андрей Кулик на приеме в преддверии праздника, сообщает корреспондент ТАСС.

"Неизменно настроены на развитие политического диалога и сотрудничества с нашим давним партнером Республикой Корея. Отмечаем позитивный настрой южнокорейского руководства на продолжение конструктивного двустороннего взаимодействия, подтвержденный в том числе в поздравительном послании президента Республики Корея Юн Сок Ёля в адрес президента Владимира Владимировича Путина в связи с Днем России", - сказал российский посол.

В ходе выступления Кулик также выразил убежденность, что сотрудничество отвечает "коренным интересам" народов обеих стран и способствует региональной стабильности и безопасности. По его словам, в отношениях Москвы и Сеула отсутствуют нерешенные политические проблемы, но есть значительный потенциал для кооперации в практических областях. Глава посольства отметил "глубоко укоренившийся в Корее неподдельный интерес к русской литературе и искусству".