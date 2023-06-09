Боррель считает, что Украина еще не начала контрнаступление

Глава внешнеполитической службы ЕС выразил опасения, что конфликт усугубится в разгар испанского председательства в Совете Евросоюза

МАДРИД, 9 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель высказал в пятницу мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление.

Дипломат выразил опасения, что конфликт усугубится в разгар испанского председательства в Совете ЕС, которое приходится на вторую половину текущего года. "Украина еще не начала наступления, которого все ждут", - сказал он в интервью испанской телекомпании Television Espanola. "Худшее еще впереди", - полагает Боррель.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, американская администрация полагает, что ВСУ начали контрнаступление в понедельник, основная их цель - перерезать сухопутный коридор, который соединяет Крым и другие территории под российским контролем. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии, а также 60 летательных аппаратов.