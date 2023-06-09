Боррель заявил, что у него нет доказательств причастности РФ к разрушению Каховской ГЭС

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, дамба была разрушена взрывчаткой, установленной на станции

МАДРИД, 9 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу, что у него нет доказательств причастности России к разрушению Каховской ГЭС.

В интервью испанской телекомпании Televisión Española он утверждал, что "дамба <...> была разрушена взрывчаткой", установленной на станции. "Меня, очевидно, там не было, чтобы узнать, кто это сделал", - отметил он. "Похоже, все указывает на то, что если это произошло там, где контролировала РФ, то вряд ли это мог быть кто-то другой", - считает Боррель. "У меня нет реальных доказательств", - сказал он.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 8 человек погибли (2 из них - в результате обстрела пункта эвакуации) , более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести Киев.