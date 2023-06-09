Спикер парламента Грузии заявил, что Запад не требует введения санкций против России

Представители европейских стран с пониманием относятся к отказу Тбилиси от этого, считает Шалва Папуашвили

ТБИЛИСИ, 9 июня. /ТАСС/. Представители европейских стран с пониманием относятся к решению Грузии не вводить санкции против России, заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе своей рабочей поездки во Францию.

"Когда мы проводим двусторонние встречи в разных столицах [Европы] и говорим о причинах, по которым Грузия не вводит двусторонние санкции (против РФ - прим. ТАСС), нас все понимают. Никто не требует от нас введения двусторонних санкций", - сказал Папуашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси "за неморальную позицию" грузинских властей в этом вопросе.

Президент России Владимир Путин 10 мая текущего года подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways уже приступили к осуществлению полетов между Тбилиси и Москвой.