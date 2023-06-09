В Венгрии выступили против нового плана ЕС в отношении миграции

По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, "мигрантов хотят силой переселить в Венгрию"

БУДАПЕШТ, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Венгрии не поддерживает новый план Евросоюза по приему мигрантов из стран Азии и Африки, обсуждавшийся министрами внутренних дел стран ЕС в Брюсселе. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвавший проект документа неприемлемым.

"Брюссель злоупотребляет своей властью. Мигрантов хотят силой переселить в Венгрию. Это неприемлемо", - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По сообщениям венгерских СМИ, проект нового плана предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах. В четверг некоторые участники министерского совещания в Брюсселе уже успели назвать его историческим, однако Венгрия и Польша выступили против. Они предложили продолжить дискуссии на следующем саммите Евросоюза.

"В Брюсселе проголосовали за обязательное переселение мигрантов. Любому, кто бросит вызов, придется заплатить. Венгрия этого не хочет", - говорится в сообщении, размещенном на странице правительства страны в Facebook.

Министр юстиции Юдит Варга заявила, что "решение Брюсселя о принудительном переселении мигрантов в Венгрию неприемлемо". "Тот факт, что страны, которые возражают против этого, должны платить по 22 тыс. евро за каждого отвергнутого мигранта, - это нонсенс", - сказала она. Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан напомнил, что в свое время "венгры на референдуме сказали нет миграции". "Однако Брюссель хочет насильно сделать нашу страну страной иммигрантов", - добавил он.

Проблема миграции уже в течение нескольких лет вызывает серьезные разногласия между правительством Венгрии и руководством Евросоюза. Несмотря на давление со стороны Брюсселя, Будапешт заявляет, что не намерен менять позицию и допускать на свою территорию нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.