Стороны конфликта в Судане договорились ввести режим прекращения огня на сутки

Он начинает действовать с 07:00 мск 10 июня

ДУБАЙ, 9 июня. /ТАСС/. Армия и силы быстрого реагирования (спецназ) Судана достигли соглашения о введении режима прекращения огня на 24 часа с 10 июня. Об этом сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия и США объявляют, что представители вооруженных сил и сил быстрого реагирования достигли соглашения о прекращении огня во всех частях Судана сроком на 24 часа начиная с 06:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) 10 июня 2023 года", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в Twitter.

Согласно договоренностям, стороны "обязуются прекратить атаки, артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки, не использовать беспилотные летательные аппараты, не перебрасывать, не концентрировать и не снабжать силы, а также не стремиться получить военное преимущество [над соперником] в период [действия режима] прекращения огня". Кроме того, армия и спецназ Судана согласились обеспечить свободное перемещение гуманитарной помощи и доступ к ней.

Как отмечается в заявлении, Эр-Рияд и Вашингтон "разделяют с суданским народом разочарование" в связи с несоблюдением сторонами конфликта предыдущих договоренностей о прекращении огня. "Если обе стороны не будут соблюдать это перемирие, посредники будут вынуждены отложить переговоры в Джидде", - подчеркивается в сообщении МИД .

Представители спецназа и армии Судана ведут диалог при посредничестве Вашингтона и Эр-Рияда в саудовском городе Джидда. Всего на протяжении нынешнего конфликта стороны заключали гуманитарное перемирие не менее 10 раз, но все режимы временного прекращения огня были нарушены. После 3 июня, когда истек срок последнего перемирия, было объявлено о прекращении переговоров.