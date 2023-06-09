Лукашенко заявил, что России и Белоруссии нужно надеяться только на себя

Президент республики отметил, что Москва и Минск "потихоньку отстроят" свои отношения

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Белоруссии и России следует рассчитывать только на себя и не надеяться на отмену санкций. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Надеяться на то, что санкции отменят, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя", - сказал Лукашенко.

"Мы потихоньку отстроим наши отношения", - добавил он. Лукашенко напомнил, что на недавней встрече с секретарями советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности он заявил, что Белоруссия и Россия продумают план действий в нынешней ситуации в мире. "И если мы выработаем такой план действий, наши партнеры, уверен, обязательно подключатся - Казахстан, да и в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС), Узбекистан. Создадим привлекательные здесь условия, и я уверен, что наш союз в рамках Евразийского экономического союза будет только крепче", - заявил Лукашенко.

По его словам, "надо специалистам, правительствам поработать". "Я думаю, нам это под силу", - сказал президент Белоруссии.