Ожидается, что украинские военнопленные, переданные Венгрии, смогут теперь вернуться на родину

БУДАПЕШТ, 9 июня. /ТАСС/. Россия передала Венгрии 11 украинских военнослужащих из Закарпатья, оказавшихся в плену в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщил в пятницу заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен, принимавший участие в этой акции.

"Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии", - сказал вице-премьер новостному порталу ATV. Он уточнил, что "координировал перевозку 11 закарпатских военнопленных в Венгрию".

Шемьен, занимающийся в правительстве Венгрии вопросами отношений между церковью и обществом, добавил, что это был его "человеческий и патриотический долг". Ожидается, что украинские военнопленные, переданные Венгрии, смогут теперь вернуться на родину.

В четверг вечером РПЦ сообщила, что "8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения". В акции, обусловленной побуждениями христианского человеколюбия, от Московского Патриархата приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.