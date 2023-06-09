Польские фермеры заблокировали КПП, обеспечивающий 40% грузопотока с Украиной

На выезд из Польши на Украину будут пропускать только транспорт, перевозящий гуманитарный груз

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Польские фермеры, протестующие в связи с притоком в страну дешевого украинского продовольствия, вновь заблокировали пограничный пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин", через который проходит 40% грузопотока между двумя странами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин" со стороны Польши", - говорится в сообщении на сайте украинского пограничного ведомства. В связи с акцией протеста польская сторона временно приостановит оформление грузовых автомобилей, следующих с Украины. На выезд из Польши на Украину будут пропускать только транспорт, перевозящий гуманитарный груз, сообщает пограничная служба.

Автобусы будут пропускать в обоих направлениях в обычном порядке, отмечает погранслужба. Предварительно акция протеста польских фермеров продлится до 01:00 (02:00 мск) 13 июня. Пограничники попросили водителей грузовиков учесть информацию о закрытии КПП при планировании поездок.

В первой половине мая из-за акции протеста пограничный пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" был заблокирован на 10 дней из-за акции протеста польских водителей, требовавших восстановления процедуры выдачи разрешений на перевозки для украинских шоферов, которые являются их конкурентами. Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины отмечали, что "Дорогуск - Ягодин" обеспечивает около 40% грузопотока в Польшу.

Польские фермеры уже несколько месяцев выражают недовольство, так как часть поставляемого в страну украинского зерна остается на территории Польши и создает конкуренцию польскому зерну вместо того, чтобы поступать транзитом в третьи страны. Под их давлением власти Польши в середине апреля запретили экспорт в страну аграрной продукции с Украины. Аналогичное решение приняли еще четыре страны ЕС - Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия.