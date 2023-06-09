Суд назначил обвиняемой в похищении сына Пашиняна четыре года условно

Гаяне Акопян освободили в зале суда

ЕРЕВАН, 9 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана признал виновной и назначил четыре года лишения свободы условно Гаяне Акопян, обвиняемой в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные порталы.

"Признать подсудимую виновной и осудить ее на четыре года условного лишения свободы", - отметил судья. Акопян освобождена в зале суда.

18 мая газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьера Армении. По информации издания, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения.