9 июня, 12:20,
обновлено 9 июня, 12:33

Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

Baturina Yuliya/ Shutterstock/ Fotodom
Посольство Исландии в Москве
© Baturina Yuliya/ Shutterstock/ Fotodom

Как отметили в МИД страны, это не означает разрыва дипломатических отношений

СТОКГОЛЬМ, 9 июня. /ТАСС/. Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа. Об этом в пятницу сообщили в министерстве иностранных дел республики.

"Министр иностранных дел Исландии принял решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа, - указано в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте правительства. - Министерство вызвало посла России, чтобы проинформировать его о данном решении".

Кроме того, Исландия также потребовала от РФ "сократить масштабы деятельности в Рейкьявике" и понизить статус диппредставительства.

В ведомстве отметили, что решение о приостановке деятельности посольства Исландии в Москве не означает разрыва дипломатических отношений. 

Теги:
ИсландияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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