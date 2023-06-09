СМИ: МИД Чехии знает о визите в страну главы дипведомства Тайваня, но встречи не будет

Как сообщает портал irozhlas.cz, в это время Ян Липавский будет находиться в Африке

ПРАГА, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский проинформирован о предстоящем визите в республику главы внешнеполитического ведомства Тайваня Джозефа У (китайское имя - У Чжаосе), но встречаться с ним не планирует, так как в это время будет находиться в Африке. Об этом сообщил в пятницу новостной портал irozhlas.cz.

Информационное агентство Reuters ранее сообщало, что Джозеф У на будущей неделе совершит турне по странам Европы. В Праге, согласно агентству, он должен побывать 14 июня. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу предостерег европейские страны от официальных контактов с Тайванем.

"Встреча [с Джозефом У] не возможна физически", - привел портал слова Липавского. Чехия, по его словам, строго придерживается в политике принципа одного Китая.

Джозеф У, согласно порталу, должен выступить в Праге на конференции "Саммит европейских ценностей", которую откроет президент Чехии Петр Павел. Пресс-секретарь чешского лидера Маркета Ржехакова сообщила, что встреча главы государства с руководителем тайваньского внешнеполитического ведомства не планируется.