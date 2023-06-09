Гросси объявил о запуске программы помощи Украине после разрушения плотины Каховской ГЭС

Как отметил гендиректор МАГАТЭ, с соответствующей просьбой ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский

ВЕНА, 9 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятницу объявил о запуске программы помощи Украине после разрушения плотины Каховской ГЭС.

"Сегодня я запускаю программу помощи Украине из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС в соответствии с просьбой президента Украины Зеленского о международной помощи", - написал Гросси в своем Twitter. "В ближайшие дни я буду возглавлять миссию на Украине, в том числе на пострадавшей Запорожской АЭС. И я представлю новый план помощи МАГАТЭ президенту Зеленскому. С помощью ядерных технологий мы определим последствия для воды, здоровья людей, почвы и водного хозяйства, а также оценим целостность критической инфраструктуры. Украина может рассчитывать на нашу помощь сейчас и в устранении долгосрочных последствий этой катастрофы", - подчеркнул Гросси.

В новость внесена правка (16:43 мск) — передается с уточнением дня недели в первом предложении, верно - в пятницу.