Польша заявила, что не намерена платить за ошибки миграционной политики других стран

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил, что его страна приняла большое число беженцев с Украины и "никто республике в этом не помог"

ТАСС, 9 июня. Власти Польши выступают против нового плана Евросоюза по приему мигрантов из стран Азии и Африки, обсуждавшегося министрами внутренних дел стран ЕС в Брюсселе. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Солидарность и гостеприимство нельзя продавить силой. А тем более нельзя принуждать к интеграции людей, которые этого не хотят. Принудительное переселение не решает проблемы миграции, но нарушает суверенитет государств-членов. Польша не будет платить за ошибки миграционной политики других стран", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Моравецкий напомнил, что Польша приняла большое число беженцев с Украины и "никто республике в этом не помог".

Проект нового плана ЕС по миграции предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах. В четверг некоторые участники министерского совещания в Брюсселе уже успели назвать план историческим, однако Венгрия и Польша выступили против него. Они предложили продолжить дискуссии на следующем саммите Евросоюза.