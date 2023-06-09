В ООН сообщили об убийстве миротворца в Мали

Еще четверо получили тяжелые ранения

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один миротворец из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) убит в пятницу на севере страны, еще четверо получили тяжелые ранения. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

"Один из наших патрулей повергся атаке в районе города Бер, - говорится в сообщении. - После того, как сработало установленное на дороге самодельное взрывного устройство, патруль был обстрелян с близкого расстояния".

Личные данные убитого и раненых миротворцев, включая их гражданство, не раскрываются.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день MINUSMA насчитывает 15 тыс. военнослужащих из различных стран мира.