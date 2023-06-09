"Альтернатива для Германии" впервые обошла в рейтинге популярности партию Шольца

Ее рейтинг достиг 20%

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Рейтинг популярности правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг 20%, у Социал-демократической партии Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц, - 19%. Об этом свидетельствуют распространенные в пятницу результаты социологического исследования службы YouGov.

На первом месте в рейтинге популярности оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28%. Входящая в правящую коалицию партия "Союз-90"/"зеленые" получает 13%. За Свободную демократическую партию (СвДП) готовы отдать голоса 5% участников опроса, за Левую партию - 6%.

Эксперты связывают рост популярности "Альтернативы для Германии" и низкий рейтинг "зеленых", в частности, со скандалом в Минэкономики, которое возглавляет вице-канцлер Роберт Хабек ("зеленые"). Ему недавно пришлось уволить своего статс-секретаря Патрика Грайхена, поскольку достоянием широкой общественности стал тот факт, что в состав правления берлинского отделения Федерации охраны окружающей среды входит его сестра, которая состоит в семейных отношениях с другим статс-секретарем министерства. Несколько местных СМИ упрекнули Хабека в том, что он ничего не сделал для того, чтобы пресечь такие случаи кумовства.

Также на рейтинги правящих партий влияют планы правительства принять новый закон об отоплении зданий. Он предусматривает, что со следующего года каждая вновь устанавливаемая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. Закон считается важным компонентом плана по превращению Германии в климатически нейтральную страну к 2045 году, однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом негативно относится к законопроекту.

В опросе, который проводился с 2 по 7 июня, приняли участие 1 600 человек.