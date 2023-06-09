НАТО призвала Россию отказаться от выхода из ДОВСЕ и продолжать выполнять его требования

Страны альянса не ратифицируют с 1997 года адаптированную версию документа

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. НАТО призвала Россию отказаться от выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и продолжать выполнять его положения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Североатлантического совета, который является руководящим политическим органом НАТО.

"Страны НАТО призвали Россию выполнять свои обязательства по этому договору, и использовать оставшееся до выхода время, чтобы пересмотреть свое решение", - говорится в заявлении.

При этом страны альянса адаптированную версию документа не ратифицируют с 1997 года.

НАТО также обвинила Россию в том, что она "много лет не выполняла условия ДОВСЕ, в частности, объявив мораторий на его выполнение с 2007 года". "Российская агрессивная война на Украине при пособничестве Белоруссии также противоречит целям ДОВСЕ", - говорится в документе.

В НАТО заявили о "приверженности альянса контролю над вооружениями в Европе".

33 года ДОВСЕ

В реальности страны НАТО, отказавшись ратифицировать адаптированный ДОВСЕ, продолжают формально придерживаться национальных лимитов на обычные вооруженные силы по базовой версии договора от 1990 года, когда нынешние восточноевропейские члены НАТО входили в противостоявшую альянсу Организацию варшавского договора. Соответственно их квоты на все виды обычных вооружений были рассчитаны в качестве дополнения к квотам СССР для создания баланса сил в Европе. Теперь, когда эти квоты плюсуются к квотам государств НАТО, исходный ДОВСЕ потерял всякий смысл, поскольку его требования создают серьезный перевес вооружений в пользу НАТО.

Страны Прибалтики являются серой зоной ДОВСЕ, и на их территорию не распространяются никакие ограничения, поскольку в 1990 году они входили в состав СССР, и отдельные квоты для них предусмотрены не были.

Адаптированная версия договора от 1997 года должна была снять лишь часть этих проблем, однако страны НАТО фактически отказались от ратификации даже этой версии.

Согласно стамбульским договоренностям 1999 года, страны НАТО пообещали России ратифицировать адаптированный ДОВСЕ в обмен на несколько новых уступок Москвы, включая вывод российских военных баз из Грузии. Несмотря на то, что к 2007 году все эти условия Россией были выполнены, страны альянса адаптированную версию документа не ратифицировали.

В этих условиях в 2007 году Россия приняла решение о введении моратории на исполнение условий договора. А уже в 2008 году - через год после завершения вывода российских военных из Грузии - режим Саакашвили совершил нападение на Южную Осетию при полной политической поддержке стран НАТО, что потребовало от Москвы проведения операции по принуждению Грузии к миру.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. Согласно процедуре выхода, Россия окончательно покинет ДОВСЕ 7 ноября 2023 года, после чего этот договор фактически прекратит свое существование.