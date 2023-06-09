Глава Гагаузии обвинила президента Молдавии в намерении установить диктатуру

Ирина Влах считает, что Майя Санду нарушает шестую статью конституции, в которой "четко прописан принцип разделения властей - святая святых любой демократической страны"

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Глава Гагаузии Ирина Влах обвинила президента Молдавии Майю Санду в намерении установить диктатуру и втянуть страну в вооруженный конфликт. Об этом она заявила, комментируя поступивший в правительство законопроект, который направлен на расширение полномочий главы государства и позволяет ей вводить режим чрезвычайного ситуации и военного положения в обход парламента.

"Санду требует все. В правительство поступил законопроект, который направлен на расширение прерогатив президента Республики Молдова. Это в парламентской республике! Санду хочет сама решать, когда объявлять в стране ЧС или военное положение", - написала Влах в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, по законопроекту глава государства вносит в парламент предложение о введении режима ЧП и если депутаты в течение суток не соберутся, чтобы утвердить его, "это будет означать принятие предложения президента". Глава Гагаузии считает, что своим предложением Санду нарушает шестую статью конституции, в которой "четко прописан принцип разделения властей - святая святых любой демократической страны".

Влах высказала опасения, что Санду планирует использовать новые полномочия в связи с падением рейтинга президента и ее партии, чтобы отложить предстоящие в 2024 году президентские выборы. Также она обратила внимание на план силового решения проблемы Приднестровья с помощью военных Украины, который как сообщили местные СМИ, власти Молдавии обсуждали со своими кураторами из США и ЕС.

"Что за приднестровский сценарий тайно обсуждался с кураторами Санду. Вызовы, связанные с Приднестровьем - вовсе не выдуманная опасность. Склад в Колбасне с более чем 20 тыс. тонн боеприпасов - более чем реальный.<…> Все-таки эта женщина не уйдет с должности, пока не взорвет ситуацию в Приднестровье", - подчеркнула Влах.

В Молдавии уже третий год действует режим ЧП из-за проблем с энергетикой и конфликта на Украине. Период его действия неоднократно продлевался, последний раз - 4 июня 2023 года на 60 дней. Действующая процедура предполагает, что с инициативой о введении режима ЧП выступает правительство и это предложение обязательно должно быть одобрено парламентом.