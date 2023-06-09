В Вильнюсе планируют к саммиту НАТО вывесить 33 тыс. флагов Украины

Мероприятие пройдет 11-12 июля

ВИЛЬНЮС, 9 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. флагов Украины намерены вывесить в городе власти Вильнюса к июльскому саммиту Североатлантического альянса. Об этом в пятницу в эфире национального радио LRT сообщил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

"Очень надеемся на то, что весь Вильнюс - самоуправление, коммерческие структуры, жители - в ту неделю, когда у нас будет проходить саммит НАТО, вывесят не только желто-зелено-красный литовский триколор, но и флаги Украины", - сказал он.

Мэр выразил надежду, что таких флагов будет не менее 33 тыс. "Тем самым мы продемонстрируем нашу цель: чтобы Украина стала 33-м членом НАТО", - пояснил градоначальник.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Флаги муниципалитет призывает вывешивать с 7 июля.