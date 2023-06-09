Олланд заявил, что итог конфликта на Украине будет зависеть от исхода выборов в США

По мнению экс-президента Франции, "если будет избран [Дональд] Трамп, то он скажет: "Мы останавливаемся на этом"

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Итог конфликта на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году. Такое мнение высказал бывший президент Франции Франсуа Олланд.

"Если будет избран [Дональд] Трамп, то он скажет: "Мы останавливаемся на этом". Россияне смогут сохранить за собой все, что они имеют. Война обходится очень дорого", - отметил он в опубликованном в пятницу интервью британской газете Financial Times.

Кроме того, Олланд, занимавший пост главы государства в 2012-2017 годах, подчеркнул, что за последние шесть лет стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, которые бросают вызов Западу.

Олланд также раскритиковал действующего французского президента Эмманюэля Макрона, который в ходе своего визита в КНР весной этого года сконцентрировался исключительно на экономических вопросах. "Если вы едете в Китай исключительно с экономическими интересами в голове и забываете про французские политические интересы, то вас будут хуже слышать, вы выглядите слабее", - добавил он.

В то же время Олланд, как и Макрон, выступил с идеей снижения зависимости ЕС от США в вопросе обеспечения безопасности Европы. По его мнению, европейским странам необходимо идти к "стратегической автономности" и развитию общей обороны. Экс-президент указал, что такая автономность необязательно должна быть привязана к НАТО.