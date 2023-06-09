9 июня, 13:35,
обновлено 9 июня, 14:03

МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла

Олег Варов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Олег Варов/ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел в действие "список Магнитского"

ВИЛЬНЮС, 9 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу запретило въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла. Об этом сообщается на официальном сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел в действие "список Магнитского", который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали и заключили в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом)", - говорится в сообщении. "Позиция Эстонии заключается в том, что преследователи и тюремщики Кара-Мурзы должны быть включены в глобальный режим санкций в области прав человека", - также заявил Цахкна. 

Теги:
ЭстонияРоссияКирилл (патриарх)
© Информационное агентство ТАСС
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