МИД Украины вызвал временного поверенного Венгрии по вопросу передачи украинских пленных

Россия ранее передала Венгрии 11 украинских военнопленных венгерского происхождения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Временный поверенный Венгрии на Украине вызван в украинский МИД "для предметного разговора" о передаче Москвой Будапешту украинских пленных. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных. <...> Украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения", - написал Николенко, отметив, что в связи с этим "в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора".

По словам Николенко, Киев обратился к венгерской стороне с просьбой предоставить подробную информацию о произошедшем и обеспечить доступ украинского консула к пленным. "Во время встречи [с поверенным] особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам", - подытожил Николенко.

В четверг в Московском патриархате сообщили, что передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения состоялась при участии Русской православной церкви. Отмечается, что акция была обусловлена "побуждениями христианского человеколюбия".