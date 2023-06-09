Глава МИД Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию между Баку и Ереваном

Джейхун Байрамов сообщил о состоянии переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Армении и разблокированию транспортных коммуникаций

БАКУ, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"На встрече стороны провели обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущем состоянии переговоров, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский союз, в вопросах региональной безопасности", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, азербайджанский министр сообщил о состоянии переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Армении, разблокированию транспортных коммуникаций, вновь изложил позицию Баку по вопросу делимитации границы.

В свою очередь Клаар заявил, что ЕС приложит все усилия для поддержки процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продолжения в будущем контактов между политическим руководством обеих стран.

"Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом", - отмечается в сообщении.