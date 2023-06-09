NYT: в Европе считают, что новым генсеком НАТО должен стать представитель ЕС

Газета отметила, что это исключает назначение министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на скоро освобождающийся пост главы Североатлантического альянса

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Правительства европейских стран полагают, что следующим генеральным секретарем НАТО должен стать представитель одного из государств Евросоюза, сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

По ее сведениям, такого мнения придерживается Франция и ряд других стран ЕС. Таким образом, указывает издание, это исключает назначение министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на скоро освобождающийся пост главы Североатлантического альянса.

Помимо этого, в альянсе полагают, что кандидатуры из стран Центральной Европы и Прибалтики не смогут быть утверждены, так как их представители занимают чересчур агрессивную позицию по отношению к России.

Мандат нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга действует до 30 сентября 2023 года.

Как заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, президент США Джо Байден еще не принял решения о том, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддержит Вашингтон. Столтенберг подтвердил 15 мая, что намерен покинуть пост после истечения срока полномочий. Среди наиболее вероятных кандидатов на роль его преемника ранее назывался Уоллес, который в интервью немецкому агентству DPA 18 мая открыто выразил желание возглавить альянс. Еще одним претендентом, согласно британским СМИ, является заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, считавшиеся другими претендентами на должность генсека НАТО, заверили на днях, что не добиваются такого назначения. Ключевую роль в подборе кандидатуры генсека альянса играют Соединенные Штаты.