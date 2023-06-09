ЮАР заявила о готовности принять мирную конференцию по урегулированию на Украине

Министр в канцелярии президента республики Кумбудзо Нтшавени подчеркнула, что ЮАР имеет опыт посредника в урегулировании сложных региональных конфликтов

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика готова принять на своей территории мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

"Мы должны быть открыты для возможности проведения в ЮАР мирного саммита", - цитирует ее в пятницу местная радиостанция SABC. Министр подчеркнула, что ЮАР имеет опыт посредника в урегулировании сложных региональных конфликтов. В правительстве напомнили, как достигли соглашения о прекращении длившихся почти два года боевых действий на севере Эфиопии между федеральными войсками и повстанцами из штата Тыграй, достигнутом в ноябре 2022 года на переговорах в южноафриканской столице Претории.

Как заявили ТАСС в дипломатических кругах, проведение мирной конференции укладывается в стратегию предстоящей мирной миссии лидеров семи стран Африки в Россию и на Украину. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил 6 июня, что готовящая мирная миссия стран Африки имеет целью определить рамки мирного завершения кризиса на Украине. Он указал, что миссия намерена выслушать российскую и украинскую стороны по их видению условий завершения конфликта, а затем представить собственное понимание его мирного окончания, исходя из услышанного.