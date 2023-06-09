9 июня, 19:28

На выборы президента Узбекистана аккредитовали первых наблюдателей

Это наблюдатели от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 9 июня. /ТАСС/. Центризбирком (ЦИК) Узбекистана аккредитовал первых 43 международных наблюдателей на досрочных выборах президента страны, они представляют СНГ и БДИПЧ ОБСЕ. Об этом сообщили в ЦИК.

"Согласно решению ЦИК, об аккредитации наблюдателей от международных организаций, участвующих в досрочных выборах президента Республики Узбекистан, аккредитовано 43 представителя миссий наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, миссия БДИПЧ состоит из основной группы из 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 24 долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены по всей стране с 14 июня. БДИПЧ запросит прибытие 250 краткосрочных наблюдателей за несколько дней до дня выборов. Досрочные президентские выборы в Узбекистане пройдут 9 июля.

В Узбекистане 30 апреля состоялся всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет президенту страны Шавкату Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана, правом выдвигать кандидатов в президенты обладают политические партии. В настоящее время в республике действуют пять политических партий. Действующий глава республики был выдвинут Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), его кандидатуру также поддержала Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), которая не стала выдвигать своего кандидата. Еще три партии выдвинули на пост главы республики своих кандидатов. 

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