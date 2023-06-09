Азербайджан отправил на Украину помощь в виде оборудования для борьбы с наводнением

Гуманитарный груз также включает резиновые лодки, водонепроницаемые куртки, спасательные жилеты и другое снаряжение

БАКУ, 9 июня. /ТАСС/. Азербайджан направил Украине партию гуманитарной помощи, включающей оборудование и снаряжение для борьбы с наводнением.

Как сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж, помощь отправлена, принимая во внимание просьбу украинской стороны, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Гуманитарный груз включает насосы для откачивания сточных вод, трубы, резиновые лодки, водонепроницаемые куртки, резиновые комбинезоны, спасательные жилеты и другое снаряжение.

Борт с помощью вылетел в пятницу вечером из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев. "Гуманитарный груз будет доставлен в польский аэропорт Жешув, а оттуда - на Украину", - говорится в сообщении.