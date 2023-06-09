Пашинян назвал кризисной ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении сообщил о продолжении гуманитарного кризиса в этой зоне

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Ситуация в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе из-за установления Азербайджаном КПП является кризисной. Об этом в Сочи на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Думаю, что сегодня мы обсудим ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. К сожалению, там гуманитарная ситуация остается напряженной, несколько месяцев нет газа и электроэнергии, ситуация в Лачинском коридоре остается напряженной. Подчеркну, что продовольствие в Нагорный Карабах доставляют российские миротворцы в ограниченном количестве. В общем, гуманитарный кризис там продолжается", - отметил он.

Ранее Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре. МИД Армении назвал этот шаг вопиющим нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Владимира Путина от 2020 года, которое позволило положить конец боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, начавшимся осенью того года. По условиям заявления, в Лачинском коридоре размещены российские миротворцы. Армянский премьер неоднократно выражал обеспокоенность закрытием коридора и заявлял, что армянская сторона будет поднимать эту тему на переговорах с Москвой.