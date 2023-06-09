CNN: Трамп под запись признался, что не рассекретил один из документов Пентагона

По сведениям телеканала, речь идет о данных по нападению на Иран

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп признался под запись, что хранит нерассекреченный документ Пентагона, сообщил в пятницу телеканал CNN. В его распоряжении оказались выдержки из расшифровки соответствующей аудиозаписи, сделанной после ухода Трампа с поста президента США.

По сведениям телеканала, в ходе одной из встреч в 2021 году экс-глава Белого дома заявил следующее: "Как президент я мог бы его [документ] рассекретить, однако сейчас уже не могу этого сделать". Речь в беседе, указывает CNN, шла о данных по нападению на Иран.

Трамп в ходе разговора, указывает телеканал, предположительно, показывал бумагу своим собеседникам. "Взгляните, это секретная информация, - приводит телеканал выдержку из записи. - Это подготовили военные и передали мне".

В четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что власти США уведомили его адвокатов, что ему будут предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу предписано явиться 13 июня в суд Майами (штат Флорида). По словам адвоката экс-президента Джима Трасти, обвинения в адрес Трампа связаны с предполагаемым нарушением Закона о шпионаже. Как пояснила телекомпания CNN, политик станет первым в истории США бывшим президентом страны, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры. Трамп назвал предъявление ему обвинений вмешательством в выборы.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.