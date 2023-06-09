9 июня, 14:40,
обновлено 9 июня, 15:06
Военная операция на Украине

США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд

AP Photo/ Alex Brandon
© AP Photo/ Alex Brandon

В него войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Власти США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в пятницу.

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Как следует из документа, указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров и переданы Украине. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах Hawk, артиллерийских снарядах калибров 105 мм и 203 мм, беспилотниках Puma, ракетных комплексах с лазерной системой наведения. Кроме того, американская сторона готова оказать украинским военным содействие при подготовке и обслуживании техники.

В Пентагоне заверили, что "США продолжат взаимодействовать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину средствами, необходимыми ей непосредственно на поле боя", а также помощью в сфере безопасности на долгосрочной основе. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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