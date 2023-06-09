Макрон рассказал о состоянии детей, пострадавших от нападения с ножом в Анси

По словам французского президента, у них наблюдается положительная динамика

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Врачам удалось стабилизировать состояние детей, получивших тяжелые ранения в ходе нападения мужчины с ножом в Анси на юго-востоке Франции, динамика положительная. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Все, что мне докладывали, говорит о положительном развитии, - сказал Макрон во время общения с представителем спасательной службы в префектуре Анси. - Двое детей, которые были в наиболее тяжелом состоянии, - их стабилизировали, врачи были в целом уверены насчет них".

Глава государства сообщил, что ребенок из Великобритании уже пришел в сознание, "смотрит телевизор" и "для него это уже просто плохое воспоминание". "Девочка из Нидерландов, которую лечат в Женеве, - у нее улучшилось состояние", - добавил он. Еще один взрослый, получивший наиболее серьезные ранения, по словам президента, также пришел в сознание.

"Нападение на детей - это самое варварское, что можно совершить. Если людей и удалось спасти, то только потому, что вы все сделали то, что требовалось, профессионально и эффективно", - сказал Макрон, обращаясь к полицейским, спасателям, врачам и сотрудникам мэрии Анси во время встречи с ними в префектуре коммуны. На встрече также присутствовал молодой паломник Анри, который при помощи рюкзака смог отогнать вооруженного мужчину от детской площадки в сторону полиции. После общения с ним Макрон пообещал Анри, что тот сможет присутствовать на церемонии открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), когда завершится его восстановление после сильного пожара 2019 года.