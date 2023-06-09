Премьер Грузии ожидает предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС к концу года

Как заявил Ираклий Гарибашвили, для республики важна как политическая, так и практическая поддержка стран ЕС для следующего этапа присоединения к Евросоюзу

ТБИЛИСИ, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине заявил, что к концу года ожидает предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"На встрече Ираклий Гарибашвили ознакомил Олафа Шольца с шагами, проделанными на пути евроинтеграции, с осуществленными реформами и со значительным прогрессом с точки зрения выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии. Премьер также подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза и отметил, что Грузия к концу года ожидает получить этот статус", - говорится в сообщении.

Гарибашвили отметил, что для республики сейчас важным является как политическая, так и практическая поддержка стран ЕС для следующего этапа присоединения к Евросоюзу.

По словам главы правительства Грузии, федеральный канцлер всегда открыто поддерживает евроинтеграцию республики. Гарибашвили и Шольц также обсудили тесные партнерские и дружеские отношения между странами, добавили в пресс-службе.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в сообщество. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. Большая часть рекомендаций на сегодняшний день выполнена, в том числе проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, по новой системе избран омбудсмен, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначены три из пяти членов Высшего совета юстиции. Разработанный законопроект против олигархов отправлен в Венецианскую комиссию для получения экспертного мнения.