9 июня, 15:05
Военная операция на Украине

Постпред США назвала маловероятным вступление Украины в НАТО до конца конфликта

При этом, как отметила Джулиан Смит, Западные страны ведут переговоры, чтобы послать Киеву сигнал поддержки

ТАСС, 9 июня. Западные страны с большой долей вероятности не примут Украину в НАТО до окончания военного конфликта, но ведут переговоры, чтобы послать ей сигнал поддержки. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит в опубликованном в пятницу интервью европейскому изданию газеты Politico.

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"Я думаю, что сейчас союзники согласны с тем, что полноценное приглашение (Украины в НАТО - прим. ТАСС) маловероятно, пока она вовлечена в полномасштабную войну", - сказала Смит.

При этом она отметила, что НАТО хочет продемонстрировать Киеву долгосрочную поддержку на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее. 

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