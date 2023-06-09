Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить реализацию закона об олигархах

Рекомендация обоснована существенным снижением влияния олигархов на фоне вооруженного конфликта, отметил министр юстиции Украины Денис Малюська

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия, консультативный орган при Совете Европы, рекомендовала властям Украины отложить введение в действие закона об олигархах до завершения боевых действий в стране. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Ключевое решение, которое приняла Венецианская комиссия - рекомендовать Украине отложить имплементацию (введение в действие - прим. ТАСС) закона об олигархах, принимая во внимание военные действия", - сказал Малюська в видеозаписи из Венеции, размещенной в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр юстиции пояснил, что рекомендация Венецианской комиссии обоснована существенным снижением влияния олигархов на фоне вооруженного конфликта, поскольку он приводит к разрушению принадлежащих крупному бизнесу предприятий и влияет на работу органов государственной власти. "Поэтому оценить надлежащим образом влияние закона об олигархах на политическую систему, правовую систему крайне сложно", - добавил Малюська.

По словам министра, Венецианская комиссия рекомендовала украинским властям подождать, когда закончатся боевые действия, а потом определиться, вводить в действие закон об олигархах, отменить его, либо решить, что в нем нет нужды. "Может быть, тогда вообще олигархов не будет, и тогда потребности в законе не будет и его можно будет отменить", - считает министр юстиции Украины. "Закон об олигархах пока что на паузе, однако эта пауза будет недолгой и мы вернемся к этому вопросу вместе с Венецианской комиссией, чтобы посмотреть и "достать" олигархов, если они останутся олигархами, а не станут обычными порядочными бизнесменами. А может, и бизнес передадут в благотворительность", - заявил Малюська.

Министр напомнил, что принятие и введение в действие закона об олигархах является одной из семи рекомендаций Европейской комиссии, выполнение которых необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в ноябре 2021 года инициированный им и принятый в парламенте закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Законом предлагается создание реестра олигархов, определяются порядок включения лиц в реестр и последствия такого включения, вводится декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в реестр. Олигархами в законе названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации. Документ должен был вступить в силу через полгода и действовать на протяжении десяти лет, однако этого пока не произошло.