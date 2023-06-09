Лидер Колумбии прибыл в Гавану для участия в переговорах властей с повстанцами из АНО

Завершение третьего раунда мирных диалогов ожидается 9 июня

ГАВАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро прибыл в кубинскую столицу, где завершается третий раунд переговоров о мире между властями Колумбии и повстанцами из "Армии национального освобождения" (АНО). Об этом в пятницу сообщил МИД Кубы.

"Президент Республики Колумбия его превосходительство господин Густаво Петро Уррего прибыл на Кубу, <...> был принят в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. В состав делегации президента Колумбии входят, в частности, министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва Дуран, директор администрации президента Карлос Рамон Гонсалес Мерчан и сенатор Мария Хосе Писарро. 9 июня в Гаване состоится завершение третьего раунда мирных диалогов между правительством Республики Колумбия и "Армией национального освобождения", - говорится в заявлении ведомства.

Третий раунд переговоров начался в Гаване 2 мая. Как ранее заявляли представители АНО, они намерены обсудить с властями Колумбии двустороннее прекращение огня, участие общества в урегулировании и вопросы гуманитарной помощи.

В конце 2022 года президент Колумбии заявил о достижении соглашения о прекращении огня на полгода с пятью группировками, включая АНО. Позднее повстанцы заявили, что не заключали соглашений с правительством о длительном прекращении огня. В ответ власти Колумбии приостановили действие указа о перемирии с АНО. Тем не менее в январе в Венесуэле прошел первый раунд переговоров между правительством и АНО, второй раунд состоялся в феврале в Мексике.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.