AP: Блинкен планирует посетить Китай 18 июня

Изначально визит планировался на февраль

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен 18 июня совершить визит в Китай, который изначально планировался на февраль. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

В ходе визита Блинкен планирует встретиться с министром иностранных дел Цинь Ганом. Возможно, он будет принят председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает агентство.

Блинкен отложил визит в Китай в феврале в связи с тем, что в конце января власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор важной информации. МИД КНР в связи с этим выразил протест в отношении нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.