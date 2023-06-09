9 июня, 15:17,
обновлено 9 июня, 15:37

Белый дом: Минюст США не уведомлял Байдена заранее о предъявлении обвинений Трампу

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США не уведомляло заранее американского лидера Джо Байдена о намерении предъявить обвинения предыдущему президенту страны Дональду Трампу. Об этом заявила на брифинге для журналистов в пятницу первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"Мы не станем комментировать это. Но я могу <...> подтвердить, что, как мы и говорили, президент и ключевые сотрудники [администрации] узнали [об этом] так же, как и все остальные вчера вечером, [они] не были заранее осведомлены о том, что это произойдет. Они узнали это из сообщений СМИ, как и все остальные в Америке", - ответила Далтон на вопрос о том, была ли какая-либо координация между Байденом и Минюстом США по вопросу о предъявлении обвинений Трампу. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
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