США утверждают, что Иран предложил России содействие в производстве беспилотников

По версии координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, для этого якобы планируют построить предприятие в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что Иран якобы предложил содействие России и Таджикистану в налаживании производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на их территории. Такая версия приводится в рекомендациях для бизнеса, опубликованных в пятницу на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В документе, подготовленном Госдепартаментом, Минфином, Минторгом и Минюстом США, утверждается: "Согласно сообщениям, Иран предложил предоставить технологии производства БПЛА и оборудование Таджикистану и России. Предпринимая данные усилия, Тегеран, возможно, пытается укрепить двусторонние отношения, увеличить прибыль от экспорта и затруднить попытки сдержать применение БПЛА посредством ограничений экспорта и других мер".

Агентство Reuters в пятницу привело заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби. По его версии, США обеспокоены тем, что "Россия взаимодействует с Ираном с целью производства иранских БПЛА на территории России". Кирби утверждает, что для этого якобы планируется построить предприятие в экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан. По версии Кирби, оно может быть полностью введено в эксплуатацию в начале следующего года. Сотрудник СНБ утверждает, что у США имеются спутниковые снимки места, где якобы будет построено предприятие.

В опубликованных рекомендациях американских ведомств проводится обзор некоторых компонентов, которые Иран якобы применяет для производства беспилотников. Власти США подчеркивают, что компаниям не следует допускать поступления указанных компонентов в Иран.

Сотрудники вашингтонской администрации ранее неоднократно заявляли о планах противодействовать, в том числе путем введения санкций, военно-техническому сотрудничеству России и Ирана. Как утверждал в мае Кирби, Иран поставляет России главным образом беспилотные летательные аппараты, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. По версии Кирби, Иран хочет закупить у РФ ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130, другую военную технику на миллиарды долларов.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.