Суд ООН одобрил заявления 33 стран о вступлении в дело в рамках иска Украины к России

По большей части речь идет о странах, входящих в Европейский союз или НАТО

ГААГА, 9 июня. /ТАСС/. Международный суд ООН одобрил заявления 33 стран о вступлении в дело в рамках разбирательства между Россией и Украиной по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе суда.

Как отмечается в документе, инстанция большинством голосов "сочла приемлемым принятие заявлений о вступлении в дело", поданных в общей сложности 33 государствами. По большей части речь идет о странах, входящих в Европейский союз и/или НАТО. Сами заявления касаются применения конвенции о геноциде и толкования ее положений.

Теперь страны, направившие заявления, должны подготовить свои письменные соображения по данным вопросам и предоставить их суду к 5 июля.

Украина подала 26 февраля 2022 года в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске Киев отвергает то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее.